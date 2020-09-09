Bakan Fahrettin Koca 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 11 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, alınması gereken ek tedbirler konuşuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizin sağlık müdürü ile ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptık. İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var; tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.