Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Müdahalenin ardından taraflar bölgeden uzaklaşırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

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