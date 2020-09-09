  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma

Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma

önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma

09.09.2020, 17:39 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,17:40

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Müdahalenin ardından taraflar bölgeden uzaklaşırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

İŞTE O ANLAR


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA