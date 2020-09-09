Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti.
4 KİŞİYE GÖZALTI
Müdahalenin ardından taraflar bölgeden uzaklaşırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.
İŞTE O ANLAR
Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.