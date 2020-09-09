Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında arama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar ilçesinde bir paçacıda yakalandı. Paçacıya düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Nihat Turan'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
DEAŞ’ın üst düzey ismi çorbacıdan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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