Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan CHP'li Faik Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı arayarak geçmiş olsun dilediğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı