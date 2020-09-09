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MSB acı haberi duyurdu! Tuğgeneral 'de kalp krizi nedeniyle şehit oldu

Son dakika... 'ndan yapılan açıklamada; "Tuğgeneral , harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

MSB acı haberi duyurdu! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de kalp krizi nedeniyle şehit oldu

09.09.2020, 11:13 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,11:35

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ACI HABERİ DUYURDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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