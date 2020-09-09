Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şinzo Abe'ye geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Abe'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulundu.
Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti.
Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılığın yinelendiği görüşmede, bu yönde atılacak somut adımlar ele alındı.
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