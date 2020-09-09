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’da terör örgütüne norduz darbesi

Van’da terör örgütüne norduz darbesi
Giriş Tarihi: 9.9.2020

İçişleri Bakanlığı, Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik bin 40 kişilik personelin katılımıyla 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 işbirlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi.

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