Hudut Kartalları o teröristi saatlerce izlemiş

Bölgeyi mini İHA'larla sürekli izleyen Hudut Kartalları, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan teröristi kıskıvrak yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Terörden Arananlar Listesi'nde Mavi Kategori'de yer alan Ercan Bayat'ın yakalanması için Mehmetçik, sabırla hareket etti. Emniyet güçlerinden hudut ihlali yapılacağına dair duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri önlemlerini artırdı.

KISKIVRAK YAKALANDI

DENİZGÖREN Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, yanında 2 çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı. Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının sorumlusu olan terörist İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, yanındaki çocuklar ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.





KIRMIZI VE GRİ KATEGORİDE 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ

YILDIRIM-4 Munzur Kutu Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" ve "gri" kategoride olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı, teröristlerden birinin sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem, diğerinin de "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğunu açıkladı.