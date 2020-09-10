İmam hatiplilere hakaret eden Mütercimler’e tepki yağdı

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler'e her kesimden tepki yağdı. İmam hatip mezunlarını 'tecavüzcü' olmakla suçlayan Mütercimler'i sert bir dille eleştiren imam hatipliler dernekleri, 81 ilde suç duyurusunda bulundu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin yanı sıra, KADEM ve TÜGVA gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu da suç duyurusunda bulunarak Mütercimler'i kınadı.