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Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu. CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." denildi.

10.09.2020, 17:59