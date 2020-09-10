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Haberler Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

Genel Başkanı 'nun koronavirüs test sonucu belli oldu. CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz 'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

10.09.2020, 17:59

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.

CHP'den yapılan Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." denildi.

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