CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.
CHP'den yapılan Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." denildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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