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Haberler Gündem KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı

’deki Kovid-19 hastalarının ’ye nakli başladı

'de bulunan Kovid-19 hastalarının ’ye nakli başladı.

KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı

10.09.2020, 08:10

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye'ye nakli başladı.

İlk olarak KKTC'deki 4 Kovid-19 hastası, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye'ye nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

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