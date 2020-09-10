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Haberler Gündem Midilli’deki sığınmacı kampında yangın paniği

Midilli’deki kampında paniği

Midilli’deki sığınmacı kampında yangın paniği
Giriş Tarihi: 10.9.2020

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Moria mülteci kampının farklı noktalarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında kısa süreli panik yaşanırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 13 bin sığınmacının kaldığı kampta büyük maddi hasar meydana geldi.

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