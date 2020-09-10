Yunanistan'ın Midilli Adası'nda korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Moria mülteci kampının farklı noktalarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında kısa süreli panik yaşanırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 13 bin sığınmacının kaldığı kampta büyük maddi hasar meydana geldi.
Midilli’deki sığınmacı kampında yangın paniği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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