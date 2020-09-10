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Haberler Gündem Son dakika: Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı

Son dakika: ve eşi koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi , bugün eşi ve kendisinin şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerinde test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Son dakika: Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı

AA

10.09.2020, 14:47 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,15:18

Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabb'imizden acil şifalar dileriz."

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