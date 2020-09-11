AB kamuoyuna algı operasyonu

Avrupa gazeteleri için skandal bir makale yazan Yunan Başbakan Miçotakis, tehdit dili kullanmaktan geri durmadı. Makalesinde "Türkiye'nin politikaları son haftalarda tehdit edici hale geldi" ifadeleriyle Türkiye'yi suçlayan Miçotakis, ülkesinde yıllardır S-300 hava savunma sistemi kullanıldığını görmezden gelerek Türkiye'nin Rusya'dan silah sistemi almasını dahi propaganda malzemesi yaptı. Dünya mirası anıtların camiye dönüştürülmesinden yakınan Miçotakis ülkesindeki Osmanlı mirası camilerin türlü amaçlarla kullanıldığı gerçeğine ise hiç değinmedi. Miçotakis, Akdeniz'de Fransa'nın hayati ulusal çıkarları olduğunu dile getirerek Paris yönetiminin yanlarında olduğunu ve bölgede askeri varlığını güçlendirdiğini kaydetti. Doğu Akdeniz'e kıyısı dahi olmayan Fransa'nın ulusal çıkarı olduğunu söyleyen Miçotakis, en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'yi ise oyun dışı bırakarak, Antalya körfezine hapsetmek için elinden geleni yapıyor.

İYİLİK MELEĞİNİ OYNADI

Türkiye'nin BM'den ruhsat aldığı alanlarda sismik araştırma yapacağını açıklamasına manasızca tepki gösteren Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yükselttiği tansiyonu düşürmek için Almanya şansölyesi Angela Merkel'in ricası üzerine Türkiye iyi niyet göstergesi olarak jestler yaptı. Atina ise bunun karşılığında Mısır ile sözde bir Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalayarak suların ısınmasına neden oldu. Gerginliğin artması üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye-Yunanistan görüşmesine önce olumlu yanıt veren sonra da NATO'yu yalanlayan gene Atina oldu. Bunlara rağmen Miçotakis makalesinde, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi asla ve asla tırmandırmaya çalışmadığı ve çalışmayacağını kaydederek Avrupa kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı. Yunan başbakanın makalesinde 'Ankara'nın uluslararası hukuktan korktuğu' imasına da yer vermesi, 10 kilometrekarelik bir adacığa 40 bin kilometrekare kıta sahanlığı ve 6 millik karasuları üzerinde 10 millik hava sahası gibi taleplerini hangi hukuk kuralıyla izah edeceği sorusunu akıllara getirdi.



'ANLAŞMA GEÇERSİZ' DEDİ

İyi niyetli davrandığını söyleyen Miçota-kis'in, Türkiye'nin 'provokatif' davrandığı iddiasına kaynaklık eden akıl almaz tezlerin-den biri de Türkiye'nin Libya ile imzaladı-ğı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının hukuki olmadığı yönünde. Yunan başba-kan, Birleşmiş Milletler tarafından meşru olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden "Libya iç savaşı-nın bir tarafı" olarak söz ederek, Türkiye ve Libya'nın karşılıklı veya komşu kıyıları olmadığı için anlaş-manın hükümsüz olduğunu belir-tiyor. Uzmanlar, Türkiye-Libya MEB Anlaşmasını ortadan kaldır-manın bu iddia ile mümkün olmadığını vurgulayarak, karşılıklı kıyıların olduğu-nun kör göze parmak derecesinde aşikar olduğunu ifade ediyor.

İŞTE O İDDİALAR VE GERÇEKLER



NATO'DA KRİTİK TOPLANTI

NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından Brüksel'de Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı bir teknik toplantı yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüş alış verişinde bulunuldu. Görüşmeler önümüzdeki günlerde de sürecek" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Almanya diplomasiye bir şans vermemizi istedi. Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil ve güvenilirliğini kaybetti. Sınır tanımamak ile hak sahibi olmak ayrı kavramlar" ifadelerini kullandı.



FRANSA'DAN 18 SAVAŞ UÇAĞI ALACAKLAR

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, Korsika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için 2 Fransız fırkateyninin kiralanmasının masada olduğu ifade edildi. Yunan medyası ise, Fransa'nın Yunanistan'a 18 adet Rafale savaş uçağı satacağını duyurdu.



ANKARA'DAN MACRON'A SERT YANIT 'ACZİYET VE ÇARESİZLİK!'

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" sözleriyle haddini bir kere daha aştı. Sömürgeci refleksiyle davranan Macron'un AB ülkelerine Erdoğan'a karşı birlik olma çağrısının ardından, Türkiye'den sert cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumu. Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Fransa, uzlaşmadan ve diyalogdan yana tavır koymalıdır. Macron'un içine düştüğü aciz durumu Fransız halkının takdirine bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BETÜL USTA