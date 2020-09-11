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Haberler Gündem Arınç ve eşinin testi pozitif çıktı

ve eşinin testi pozitif çıktı

Arınç ve eşinin testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 11.9.2020

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç, eşiyle birlikte korona virüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Arınç, "Bugün eşim ve benim korona virüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecek. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

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