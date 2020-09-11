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Haberler Gündem Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Kiev’de yakalandı

saldırısının planlayıcısı Kiev’de yakalandı

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Kiev’de yakalandı
Giriş Tarihi: 11.9.2020

UKRAYNA'DA DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerinden ve Atatürk Havalimanı saldırısını planladığından şüphelenilen şahıs yakalandı. Eski Sovyet ülkelerinden birinin vatandaşı olduğu belirtilen DEAŞ'lı yöneticinin, 2016'da düzenlenen Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu ve DEAŞ yöneticisi Ahmet Çatayev'in yardımcılığını yaptığı da belirtildi.

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