‘Günübirlik filyasyon hedefliyoruz’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona vakalarının en çok arttığı Van'da konuştu. "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüsü salgınında artış yaşanıyor" ifadelerini kullanan Bakan, "Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayıları düşerken bazılarında istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Geçen hafta Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te incelemelerde bulunduk. Bu 6 ilimizde birkaç hafta öncesine göre yüzde 70'lere varan düşüşler gördük. Ancak, Van'daki hasta sayısı iki katına çıktı. Durumu kontrol etme çabası içindeyiz" dedi.

FİLYASYONDA EN İYİYİZ

FİLYASYON süresini 27 saatten 16'ya düşürdüklerini, bunu daha aşağıya çekmek ve günübirlik filyasyon yapmak istediklerini dile getiren Koca, "Temaslıları ne kadar erken tecrit edersek, salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada filyasyonu yani 'temaslı takibi'ni en iyi yapan ülkelerden biri. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha iyi göreceğiz. Hastalarımızın ortalama yaşındaki yükseliş, ağır hastalarımız ve vefatların artışına sebep oluyor. Filyasyon süresinin kısalması bu yüzden çok önemli" dedi.

TEDBİRLERİ UYGULAYIN

BAKAN Koca, temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının korona virüsüyle mücadeledeki önemine bir kez daha değinerek, "Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde olumsuz tablolar ortaya çıkıyor" diye konuştu.