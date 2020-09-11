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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da şehit düşen 3 askerimiz için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

11.09.2020, 21:27