Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da şehit düşen 3 askerimiz için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak mesajında;" Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 11, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun🇹🇷
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.