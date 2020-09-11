Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Türkiye peş peşe yayımladığı navtex kararlarıyla bölgede sismik araştırma, tatbikat ve eğitimlerinin kararlılıkla sürdüyor.
Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi.
Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı.
Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.Yüz yüze eğitim nasıl olacak! İşte MEB tarafından aktarılan o ayrıntılar!
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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