Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Türkiye peş peşe yayımladığı navtex kararlarıyla bölgede sismik araştırma, tatbikat ve eğitimlerinin kararlılıkla sürdüyor.

Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi.

Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı.

Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

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