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Haberler Gündem Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

'den Doğu 'de yeni Navtex

Son dakika haberine göre , Doğu 'de yeni Navtex yayınlayarak tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

11.09.2020, 16:49 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,17:07

Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Türkiye peş peşe yayımladığı navtex kararlarıyla bölgede sismik araştırma, tatbikat ve eğitimlerinin kararlılıkla sürdüyor.

Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi.

Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı.

Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

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