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Yıldırım-11 Herekol operasyonu başladı

Son dakika... yapılan açıklamada 'te Yıldırım-11 Herekol operasyonunun başladığı bildirildi. Operasyona 1003 güvenlik personeli katılıyor.

Yıldırım-11 Herekol operasyonu başladı

11.09.2020, 09:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,10:03

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, 1003 personelin katıldığı "Yıldırım-11 Herekol" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-11 HEREKOL" Operasyonu başlatıldı.

1003 PERSONEL KATILIYOR
Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.003) personel [(56) operasyonel tim] görev alıyor.

54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."

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