Batı’nın Türkiye hazımsızlığı sürüyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin başlattığı meşru çalışmalar nedeniyle başlatılan gerilim, bilerek başka boyutlara çekilmek isteniyor. Yunanistan ve Fransa, konunun kapsamını genişletip türlü yalanlarla Türkiye'yi haksız çıkarmaya çalışıyor. Yunanistan ve Rum Kesimi'nin

TAVİZ İSTİYORLAR

Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve deniz yetki alanları politikalarını manipüle etmesine Avrupa Birliği (AB) sessiz kalırken, diğer yandan Fransa'nın başını çektiği Türkiye karşıtı cephe de saldırgan tutumuyla çirkin yüzünü tekrar göstermeye başladı. Türkiye'nin üstündeki siyasi nüfuzunu kaybeden ve başta Kıbrıs olmak üzere gündemdeki konularda taviz koparamayan AB, Türkiye'nin büyüyen siyasi, askeri ve ekonomik gücünün İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan yeni sömürgeci düzene tehdit oluşturduğu için büyük bir hazımsızlık içinde. Burada hedeflenen, Türkiye'nin son zamanlarda keşfedilen hidrokarbon yatakları ile jeostratejik önemi daha da artan Kıbrıs'ta ve deniz yetki alanlarında taviz vermesini sağlamak ve Türkiye'yi tekrar Batı ittifakının yörüngesine yerleştirmek. Bunun devamında Türk silah sanayi, donanması ve petrol arama faaliyetlerinin sınırlandırılmasına, akabinde de başta Libya ve Suriye olmak üzere Türkiye'nin sahip olduğu stratejik derinlik ve karar alma mekanizmalarındaki rolü kısıtlanmaya çalışılıyor.

DESTEK BULAMADI

Türkiye'ye karşı bir hamle bulamayan Fransa, son olarak diğer Avrupa Birliği üyelerinden destek istedi. Macron, "Erdoğan'a karşı daha birlik olarak hareket etmeliyiz" şeklinde küstah açıklamalar yaptı. Her fırsatta Yunanistan'a da destek veren Macron'a Türkiye'den sert cevap gelirken, NATO'da yapılan zirvede de Yunanistan bu konuda hiçbir hakkı olmadığını bir kez daha kanıtladı.



KANUNİ GÖREVE HAZIR

TÜRKİYE'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için "Fatih" ve "Yavuz" gemilerine ek olarak satın aldığı "Kanuni" isimli sondaj gemisinin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanma aşamasına getirilip, denizlere açılmasına az bir zaman kaldı. 3 bin metre derinliğe sondaj açabilen Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, "Ay yıldızlı bayrağımız tamamlandı. Teknik çalışmalar devam ediyor. İnşallah Karadeniz'de nasıl gaz rezervi bulduysak umuyorum ki Doğu Akdeniz'de de aradığımızı bulacağız" dedi.



"NASIL BULDUYSAK ÇIKARMASINI DA BİLİRİZ'

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin konuştu. Bakan Dönmez, "Önce 'arayamazsın' dediler, aramaya başladık. Bir kısım malum çevre 'arasa da bunlar bulamaz' dediler, bulduk. Şimdi 'çıkaramazlar' demeye başladılar. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkarmasını da biliriz. Marmara'da daha önce doğalgaz keşfimiz vardı. Tabii miktar bu kadar değildi, çıkarttık" diye konuştu. Avrupa'dan bazı pozitif açıklamalar yapıldığını da belirten Dönmez, "Çünkü Avrupa kıtası da enerjide dışa bağımlı bir coğrafya. Bu coğrafyada Karadeniz'de böyle büyük bir keşfin yapılıyor olması doğrudan ilgilendiren, sevindiren bir durum" dedi. Sahanın büyüklüğüne göre kuyular açılacağını kaydeden Bakan Dönmez, "Kanuni'yi de inşallah yılbaşı gibi Karadeniz'e göndereceğiz. İki gemi olacak. İhtiyaca göre hangisi ekonomik olursa, kiralama ya da satın alma gibi seçeneklerden birisini tercih ederek hızla sahayı geliştirip üretime hazırlayıp, süratle 2023'e yetiştirebilmek için arkadaşlar araştırmalara başladılar" dedi.

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