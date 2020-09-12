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Haberler Gündem Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

Başkanı 'in son kontrol PCR testi negatif çıktı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs tedavisi sırasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in tedavisinin devam ettiği hastaneyi ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, Böcek'in durumunun iyiye gittiğini, konunun Cumhurbaşkanı tarafından da yakından takip edildiğini söyledi.

Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

AA

12.09.2020, 13:10 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,13:48

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Başkan Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretin ardından hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. 27 gündür tedavisi devam eden Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizimde ata dostumuz Muhittin Böcek'e rabbimden şifa diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir, tekrar görevine başlar. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, hastanemiz, doktorlarımız, diğer hastanelerden hekimlerimiz, herkes büyük bir çaba sarf ediyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI, OĞLUNU ARADI
Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında iyi haberleri almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor, değerleri yükseliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak daha sonra da normalde dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor, dün de Böcek'in oğlu Gökhan kardeşimizi aradı. Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında Muhittin Başkanımız ile ilgili bilgi veriyor. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.

DHA

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