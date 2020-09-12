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‘Osmanlıdan sonra barış ortamı olmadı’

‘Osmanlıdan sonra barış ortamı olmadı’
Giriş Tarihi: 12.9.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Osman Gazi ile birlikte Anadolu Türkmen boylarının içine düştükleri karanlık ve kargaşadan kurtulduğunu belirterek, "Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstermiştir. Bu gerçeği görmeyen, göremeyen kim varsa gaflete ve yanlışa düşmüştür. Bugün korkulan esasen budur. Türkmen ruhunun güç verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir daha yapamaması için sahne alan tahrikler, tuzaklar ve kumpaslar bu yüzdendir. Osmanlı sonrasında barış ortamı bir daha yakalanamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti; yüksek Türk kültür ve yönetim mirasının bir devamıdır" ifadelerini kullandı.

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