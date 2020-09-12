Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "sömürge zihniyetinin temsilcisi" ifadesiyle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Macron'un Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin "Erdoğanın- Yanındayız" etiketiyle paylaşım yapan Oktay, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
‘Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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