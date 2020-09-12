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Haberler Gündem Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , "40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen darbesini unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı

12.09.2020, 17:11 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,17:24

Bakan Albayrak, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "40 yıl... 40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız. O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

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