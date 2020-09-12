Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir." dedi.

12.09.2020, 19:30 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,19:34