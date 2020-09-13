‘Hakkımızı korumaya kararlıyız’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki hamlelerine ilişkin kritik açıklamalar yaptı. İzmir ziyaretleri kapsamında beraberinde kuvvet komutanları ile Güney SAT Grup Komutanlığı'nda denetlemelerde bulunan Akar, "Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye, bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil" dedi. "Biz barıştan yanayız" diyen Akar, "Ancak ülkemizin, milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta son derece azimli kararlıyız ve bunamuktediriz" ifadelerini kullandı.



ÇOCUKLARLA RENKLİ DİYALOG

BAKAN Akar, Hava Eğitim Komutanlığı'ndaki incelemesi sırasında da parkta oynarken kendisine asker selamı veren çocuklarla sohbet etti. Çocuklara korona virüs salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve ellerini yıkamaları uyarısında bulunan Akar, daha sonra "Ben kimim diye?" sordu. Şapkasındaki yazıyı gören bir çocuğun "Milli Savunma Bakanı" yanıtı vermesi gülüşmelere neden oldu.