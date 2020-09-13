‘Haklı olan diyalogdan kaçmaz’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her zaman diyalogdan yana olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız" dedi.
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