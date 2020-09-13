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Haberler Gündem İnce: Yılbaşından sonra Türkiye hareketlenecek

İnce: Yılbaşından sonra hareketlenecek

İnce: Yılbaşından sonra Türkiye hareketlenecek
Giriş Tarihi: 13.9.2020

PARTİ kurma iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında 9'uncu şehir ziyaretini önceki gün Diyarbakır'a gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 81 ili gezdikten sonra Memleket Hareketi'nin ortaya çıkaracağı tabloyu değerlendireceğini söyleyen İnce, "Bakın yılbaşında Türkiye nasıl hareketleniyor. İşte o zaman hareketi göreceğiz. Yılbaşına kadar ve yılbaşında her şey ortaya çıkacak... Türkiye hareketlenecek" ifadelerini kullandı.

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