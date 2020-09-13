‘Millet iradesi yalnız Allah himayesine girer

"Darbe Türkiye'nin on yıllarını çalmıştır" diyen Bahçeli, "12 Eylül zulümdür, rezalettir, cinayettir. 12 Eylül cuntasına bedel ve beyin olanlar ise tek kelimeyle zalimdir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE'NİN YILLARI ÇALINDI

Türkiye'ye her türlü müdahale ve operasyona müsait hale getirenler, dış teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin tersine kürek çekmişlerdir. Hiçbir zulmün kalıcı olmayacağını açıklıkla söylemek mümkündür. Yıllar sonra 12 Eylül darbecilerin mahkemeye çıkartılarak yargılanması, hak ettikleri cezaları almaları, vatana ve millete karşı işlenen suçların karşılıksız kalmayacağının delilidir. Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiştir. Demokrasiye kast edilmiştir. Darbe Türkiye'nin on yıllarını çalmıştır. 12 Eylül 1980 öncesi var olan olayların etraflıca sorgulanması mecburiyettir. Türk gençlerinin hedef alınması analiz edilmelidir. 1980 öncesi bölgesel gelişmelerin ülke içindeki yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin darbe ortamına sürüklendiğini görmek kaçınılmazdır. Darbeci Kenan Evren'in dönemin ABD Başkanına yazdığı mektupta Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına alınmasına ön şartsız onay da vardır. Yunanistan bugün Ege'de tahriklerine hız veriyorsa bunun geri planında 12 Eylül vardır. Darbeci Evren, yıllar sonra Yunanistan'dan yazılı bir güvence almadan NATO'ya girmesine izin vermesini pişmanlıkla ifade etmiştir.

MACRON BUNLARI BİLMELİ

Aziz milletimiz felaketlerin içinden kahramanlıkla başını kaldıracak, tıpkı 'ya istiklal ya ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir tehdide aldırış etmeyecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı. Bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin işbirlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışındaki her irade ya yıkılacak, ya da imha edilecektir.