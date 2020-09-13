‘Ölenlerin çoğunun bir ayağı çukurdaydı’

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği toplantıda korona virüs nedeniyle ölenler hakkında tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin korona virüs hastalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Özcan, virüsten yaşamını yitirenlerin çoğunun başka hastalıktan mustarip ve ileri yaşta insanlar olduğunu belirterek, "Bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" dedi.



'ÇOK ABARTMAMAK LAZIM'

RAKAMLARA bakıp çok abartmamak gerektiğini söyleyen Özcan, konuşmasında "Dolayısıyla bu rakamlara bakıp çok abartmamak, panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden teyzemiz 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile birkaç gün ekstra uzatıldı" ifadelerini kullandı.