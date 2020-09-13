Scooter’lar için yeni düzenleme yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerde hem trafiği hem de çevre kirliliğini azaltmak için kullanılmaya başlanan elektrikli scooter'lar için harekete geçti. Bakanlık, hem kullanıcı hem de firma standartlarını belirlemek ve scooter'ın yasal zeminde tanımını yapmak için çalışmaların son aşamasına geldi. İstanbul'da düzenledikleri 'Mikro Hareketlilik' ortak akıl toplantısı sonrası bir araya geldiğimiz Bakan Adil Karaismailoğlu, kanunda herhangi bir tanımı olmayan ancak şehirlerde kullanımı hızla artan scooter'lar için düzenlemenin 2021 yılının ilk yarısına yetişeceğini söyledi.



EHLİYET ALINACAK

Scooter kiralayan şirketlere lisans verirken yerli ve milli olanı da destekleyeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Bu projeyi karbon salınımını sıfırlayan bir proje olduğu için çok önemsiyoruz. Şu anda bu küçük araçların kullanım alanları, nerelere park edileceği gibi detayların belirlenlenmesi için şehirlerin master planı çıkarılıyor" dedi. Yeni düzenlemeye göre, işletmelerden 500 bin lira sermaye ile minimum 2 bin e-scooter sahibi olma şartı aranacak. Yüzde 30 yerlilik oranını aşan şirketlerde scooter sahibi olma şartı 1.000 adet ile sınırlı tutulacak. Bakan Karaismailoğlu, "2 bin adet scooter'ı olan bütün firmalar bu işe girebilir gibi bir şey anlaşılmasın. Her şehrin bir kapasitesi var. Burada da işe belediyeler girecek. Şehir planlarına göre yetkilendirme yapacaklar" ifadelerini kullandı.





Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'un verdiği bilgiye göre, hız sınırı 50 km/ saati aşmayan yerlerde sağ şeritte scooter kullanımına izin verilecek. Scooter'ları kullanacak kişi 18 yaşından küçükse M ve A1 ehliyeti bulundurma şartı getirilecek. Kazaya sebebiyet veren kullanıcılara ceza kesilecek. Birden fazla kişi scooter kullanamayacak.



KAMU KURUMLARI DA KULLANACAK

Devlet kurumları da bu araçları kendi ulaşım kanallarına entegre edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kendi scooter markası 'çuf çuf' ile pazara girmeye hazırlanıyor. TCDD, trenden inen vatandaş için garlara kendi scooter'larını koyacak. Bu şekilde isteyen vatandaş gitmek istediği yere scooter ile ulaşacak. PTT de kısa vadede gönderileri teslimat noktalarına ulaştırmak için scooter kullanmayı projelendiriyor. TOKİ ve Emlak Konut ile de görüşen karayolları ekipleri, yeni kurulacak yerleşim alanlarına scooter'ı özendirecek kullanım alanları yapacak.







HAVADA HAREKET BAŞLADI, TREN SALGINA TAKILDI

Havayolu taşımacılığında Almanya ve Rusya uçuşlarının başlamasıyla hem havayolu şirketlerinin hem de turizmcilerin pandemi sonrası biraz nefes aldığını belirten Karaismailoğlu, trende de hareket sayılarını yavaş yavaş artırdıklarını söyledi. Şehir içi taşımacılıkta ise pandemi öncesinin ancak yüzde 70'ine ulaşabildiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, konvansiyonel hatları daha açmadıklarını belirterek, "Mezopotamya, Toros, Karaelmas ekspreslerini başlatamadık. Ekspres seferlerini başlatmak için salgının seyrini takip edeceğiz" diye konuştu.





1 AYDA KALDIRILMAZ DENEN ENKAZI 1 HAFTADA KALDIRIP ASFALT DÖKTÜK

Giresun'daki sel felaketi sonrası şehirde 16 gün geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Halk devletin gücünü orada bir kere daha hissetti. Büyük hasar vardı ama 1 ayda kaldırılamaz denen sel felaketinin enkazını 1 haftada temizledik ve yola asfalt döktük, çizgilerini bile çizdik" dedi. Yeni Türkiye'de işlerin çok hızlı ilerlediğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Orada çok büyük bir iş başardık" ifadelerini kullandı.



MARTI, PARİS CADDELERİNDE DOLAŞACAK

İstanbul'un pek çok semtinde karşımıza çıkan scooter markası Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, yurtdışına da açılmaya hazırlandıklarını söyledi. Paris'te lisans yenileme sürecinin içinde olduklarının altını çizen Öktem, "2022'de Paris caddelerinde Martı markalı scooter'larımız dolaşacak" dedi. Öktem, scooter'larla ilgili yapılacak düzenlemenin ise özellikle bu alana yapılacak olasının yabancı yatırımın önünü açacağını kaydetti.



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