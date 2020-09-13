  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberi... vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

13.09.2020, 19:39 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020,20:28

Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu. 57 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 56, ağır hasta sayısı 1267 oldu. 1102 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 258 bin 833'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.2 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA