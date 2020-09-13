Van şehitlerine acı veda

VAN'DA şehit olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Bölük Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ile Jandarma Uzman Çavuşlar Sezer Uçar ve Yusuf Uyar, dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerden, JÖH bölüğünün komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kıdemli Yüzbaşı, görev süresi dolunca Batı'ya gitmeye hak kazanmıştı. Ancak o Doğu'ya tayin isteyip Hakkari'ye gitti. Buradan Muğla'ya tayini çıkınca, dilekçe verip şehit olan devresinin intikamını almak için Hatay'a gitti. Şehit Yüzbaşı, dün memleketi Samsun'un Havza ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı.

'BİZDE ASKER BİTMEZ'

UZMAN çavuş Yusuf Uyar (30) Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin eşi Pınar Uyar, cenazede oğlunu havaya kaldırarak, 'Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker, oğlu da asker olacak" dedi. Şehit Uyar'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Uzman Çavuş Sezer Uçar, (29) için de memleketi Reyhanlı ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehidin 1,5 yaşındaki kızı Elmas, kadın astsubayların kucağında babasını son yolculuğuna uğurladı.



KANLARI YERDE KALMADI

ÜÇ kahramanın, Çatak ilçesinde devam eden Yıldırım operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olmasının ardından başlayan operasyon sürüyor. Şehitlerimizin naaşı kaldırılmadan, askerleri şehit eden PKK'lı teröristlerden 4'ü hava destekli operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kaçan bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor.