Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınına konuk oldu. Bakan Çavuşoğlu burada Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilim, Yunanistan'ın küstah tavrı, Fransa'nın bölgeyi karıştırmaya yönelik hamleleri, Suriye'deki son durum, ABD'nin tutumu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Oruç Reis neden geri çekildi? Navtex neden yayınlanmadı?

1 aydır Oruç Reis sismik araştırma yapıyor. Bu rutin bir bakım ve ikmal çalışmasıdır. Navtex'i de o nedenle yayınlamadık. Sismik araştırma ve sondaj yapacağınız bir yer için yayınlanır. Özellikle sismik araştırmalar için Navtex çok önemlidir. Seyrini değiştirmesi gereken gemiler olabilir. Sismik araştırmalar denizin altının adeta fotoğrafını çeker. Bu nedenle bu bölgeden herhangi bir geminin geçmemesi lazım. Bir tatbikat olduğunda da 6 mil hiçbir geminin yaklaşmaması gerekiyor.

Gemi bakıma çekildiğinde Navtex yayınlamanın anlamı yok. Yeni bölgeye geçeceği zaman Navtex yayınlanır. Bunu geri adım olarak yorumlamak doğru değil. Meis'e gelen Cumhurbaşkanı geri adım olarak algılamış. CHP de, geri adım olarak yorumlamış. Keşke bir sorsaydı, izah etseydi bakanlığımız.

Yunanistan'ın gerilimi neden tırmandırıyor?

Yunanistan , AB'yi arkasına alarak gövde gösterisi yapmaya çalışıyor. Ama içi boş. Birkaç denemesi oldu ama cevabını aldı. Yunanistan Seville Haritası'nı reddedebilir. Esasen Yunanistan iyi niyetli olsa bunu böyle değerlendirebilir. Kıbrıs Türklerinin haklarını garanti altına alacak bir adım atabilir. Ama bugüne kadar Rum kesiminden ve Yunanistan'dan iyi niyet görmedik.

Önkoşullar olacak ise, bizim de önkoşullarımız olacak. Yunanistan'ın onu da yerine getirmesi gerekiyor. Kaza çıkarsa Yunanistan zarar görür burda. Askeri teknik toplantılara katılmaya başladılar. Ama sahadaki hareketlerinden vazgeçmediler.

AB liderleri toplantısında bir yaptırım bekleniyor mu? Türkiye ne adım atacak?

Yaptırım çalışması var. Kim yapıyor bu çalışmayı, Rum kesimi, Fransa ve Yunanistan. Normandiya toplantısında bu üç ülke masaya getirdi, İspanya, Portekiz, Malta desteklemedi. Yunanistan, siz benim taleplerimi karşılamazsanız, ben de Belarus ile ilgili kararı veto ederim dedi. Haklı, haksız ayrı. AB'nin birçok politikasını rehin alan iki şımarık üye. Ben bir yaptırım beklemiyorum, ama olabilir. Geçmişte de böyle yaptırım kararları aldılar, biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Daha da kararlı hale geldik.

Türkiye ile AB arasında, AB gerginlik yaratmak istiyor, ilişkileri başka bir boyuta götürmek istiyorsa sadece göç değil üzerinde durduğumuz tüm konuları gözden geçiririz.

MACRON'A ÇOK SERT SÖZLER: FRANSA İSMİ KONUŞULUNCA ARTIK HERKES GÜLMEYE BAŞLIYOR

MACRON'UN TAVIRLARI

Macron savruldu. İç siyasette de işleri iyice kötüye gidiyor. Libya'da desteklediği darbeci kaybetti. Suriye'de önemli bir aktör olmaktan çıktı. Bunlar yanlış politikaları yüzünden. Merkel ayrılacağım dedikten sonra AB'de Fransa bir rol almaya çalışıyor. Fransa ismi konuşulunca artık herkes gülmeye başlıyor. Kimse toplantılarına gitmez oldu. Fransa her yere saldırıyor, ben liderim demek istiyor. Ama liderim demekle lider olunmuyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı. Oradaki ülkeler Türkiye'nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.

"ALMANYA TARAFSIZ ARABULUCULUK YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Pompeo ile konuştuk, 'biliyorum, haklısınız' diyor. Konuşunca herkes bizi haklı buluyor. Ama dayanışmaya gelince, farklı tutum sergiliyorlar. Birçok ülke bizim jestlerimizin farkında. Borell, beni arıyor, 'Dendias ile görüşür müsün?' diyor. Ben önkoşulsuz kabul ediyorum. Dendias kabul etmiyor. Borell bunu rapor ediyor. Almanya tarafsız bir arabuluculuk yapmak istiyor. Herkes Yunanistan'ın haksızlığını, tavırları ile görüyor.

"KITA SAHANLIĞIMIZA SAYGI GÖSTERMEDİKÇE BU GERGİNLİK BİTMEZ"

İki ülke, iki komşu doğrudan görüşebilir. Ama ön şartlarda diretirler ise, bizim de önşartlarımız olur. Seville Haritası'ndan Yunanistan vazgeçmedikçe, Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez. KKTC'ninhaklarını garanti alacak anlaşmalara, çalışmalara Rum tarafı ve Yunanistan'ın 'evet' demesi gerekiyor. Kabul etmedikleri sürece bizim çalışmalarımız sürecek, onlar için de gerginlik sürecek.