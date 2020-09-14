Erdoğan’ın sözleri Fransa’dan yankılandı!

Fransız basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi tehdit eden Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron'a yönelttiği sert uyarıları manşete taşıdı. Yunan medyası ise, Macron'un uyarılmasını gündeme getirirken, Erdoğan'ın Ege Denizi'ndeki adalara ilişkin ifadelerine geniş yer verdi.

'TÜRKLERİ KARŞINIZA ALMAYIN'

Fransız medyası Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine "Erdoğan, Macron'u tehdit etti: Türkiye ile kavga aramayın", "Erdoğan, Emmanuel Macron'u uyardı: Türkiye ile tartışmayın", "Erdoğan, Macron'u Lübnan'da sömürgecilikle suçladı.' başlıklarıyla taşıdı.

Macron'un 'Biz Avrupalılar olarak Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" sözlerini misliyle iade eden Başkan Erdoğan, önceki gün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı açıklamalarda Macron'u Türk milletiyle uğraşmaması yönünde sert bir dille uyarmıştı. Erdoğan, Ege Denizi'nde devam ettiği provokatif hareketlerle ilgili ise Yunanistan'ın yanlış ve düşmanca girişimlere son vermesi

gerektiğini söylemişti.