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'den açıklaması: Saldırının hesabını misliyle ödeyecekler

'nin kuzeyinde Türk Kızılayı'nın aracına düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili 'ndan "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" açıklaması yapıldı.

MSB'den Kızılay açıklaması: Saldırının hesabını misliyle ödeyecekler

14.09.2020, 16:04

Suriye'nin kuzeyinde El Bab bölgesinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) saldırıyı kınadı. MSB'den yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda bir Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" denildi.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Teröristlerin yakalanması için havadan ve karadan operasyonların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" denildi.

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