Salgınla mücadelede yeni strateji: Yasaklama yerine denetim ve kısıtlama

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka sayılarının artmaya başlaması ile birlikte arka arkaya yeni önlemler devreye sokuldu. Önümüzdeki günlerde bunlara yenileri eklenecek. Ancak yasak yerine "denetim ve kısıtlama" stratejisi uygulanacak. Mart ayında ilk vakanın görülmesi ile birlikte Türkiye arka arkaya adımlar attı. 65 yaş üstü ve 18 altına sokağa çıkmasının engellenmesi, bar, kafe ve restoranların kapatılması gibi bir çok yasaklama kararı aldı. Normalleşme sürecinin ardından kurallara uyulmamasının sonucu olarak vakaların tekrar tırmanışa geçmesi ve grip sezonunun yaklaşması endişeleri arttırdı. Bunun için yeni bir planlama yapılıp arka arkaya kararlar alınmaya başlandı. Kararlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ancak eskiden olduğu gibi yasaklamalar olmayacak. Bunun yerine denetimler arttırılacak ve belli kısıtlamalara gidilecek.







İSTANBUL'DA TIRMANIŞ

Ankara'da hızla artan vakaların bu ay sonunda inişe geçmesi bekleniyor. Ankara'da vakaların daha erken artması nedeni ise memurların izinlerinin kısıtlı olması, dönüşlerin erken başlaması. İstanbul'da serbest meslek sahipleri daha uzun süre izin yapıp memleketlerinde kaldığı için dönüşleri yeni tamamlandı. İstanbul'da vakalar yüzde 32, trafik ise yüzde 66 artmış durumda. Oranın daha da artması bekleniyor. Anadolu şehirlerinde ise sönümlenmeler başlayacağı hesap ediliyor. En büyük sıkıntının ise uzun süre İstanbul'dan uzak olanların apartman, site komşuları, eş, dost ve akraba ile hasret giderme toplantı ve yemekler düzenlemesi. Bulaşın çok yüksel olacağı için bu tür etkinliklerin önlenmesine dönük uyarılar da yapılacak.







65 YAŞ ÖNLEMLERİ

Gençler, virüsü bulaştırma ve taşımada en yüksek orana sahip. Bu nedenle önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü ile gençlerin bir araya gelmesini en aza indirmeye dönük bazı adımlar gündeme gelebilecek. 65 yaş üstüne yasak gelmeyecek ancak AVM, PTT, banka başta olmak üzere kalabalık yerlere girişleri ile ilgili saat uygulaması üzerinde durulacak. Örneğin, bankalar haftanın bir ya da iki günü 10-12 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet verecek. Virüsün en fazla bulaştığı yerler aile içine döndü. Bunun da karantina kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Ceza ve denetim ile bu alanda da ilerleme sağlanması bekleniyor.





125 BİN KİŞİNİN SEYAHATİ ENGELLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES uygulaması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "HES kodu ile toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeye çalışan 125 bin 246 kişi riskli olduğu için engellenmiştir. Güvenli alan kullanımı HES kodu ile mümkün" dedi.







'CEZALARI TAHSİL EDİN' TALİMATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadelede kurallara uymayanlara cezai yaptırım konusunda ilgili bakanlara talimat vererek, "Bu konuda taviz vermeyin. Biran önce tahsilatı da yapıp bunu birkaç örnek ile kamuoyuna anlatın" dediği öğrenildi.