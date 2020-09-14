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Haberler Gündem Suriye'de Kızılay'a alçak saldırı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı

'de 'a alçak saldırı! 'tan başsağlığı mesajı

, "'de yardım çalışmaları esnasında aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Suriye'de Kızılay'a alçak saldırı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı

14.09.2020, 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,14:24

Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alçak saldırısı sonrası şehit olan personel için başsağlığı mesajı paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Suriye'de yardım çalışmaları esnasında Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Suriye’de Kızılay ekibine saldırı!

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