Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alçak saldırısı sonrası şehit olan personel için başsağlığı mesajı paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Suriye'de yardım çalışmaları esnasında Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
Suriye’de Kızılay ekibine saldırı!
Suriye'de yardım çalışmaları esnasında @Kizilay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020
Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum.
Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷 https://t.co/n6CD3e7uKg
Suriye'de Kızılay'a alçak saldırı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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