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Başkan Erdoğan'dan şehit personelinin ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika... Başkan , terör saldırısı sonucunda şehit edilen Türk personeli Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı

AA

15.09.2020, 14:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,14:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk Kızılay'a yönelik terör saldırısında şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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