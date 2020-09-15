Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk Kızılay'a yönelik terör saldırısında şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.MSB'den Kızılay açıklaması: Saldırının hesabını misliyle ödeyecekler Suriye’de Kızılay ekibine saldırı!
Başkan Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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