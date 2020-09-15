“Doğu Akdeniz’de barıştan yanayız”

Akar, TSK'nın komuta kademesiyle birlikte gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerine katıldı. Belirlenen hedeflerin yerle bir edildiği faaliyetlerin ardından yaptığı konuşmada Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli meselesi olduğuna vurgu yapan Akar, "Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizden hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.



ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

BAKAN Akar, Ankara'ya döndükten sonra ise bakanlıkta Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhulia'yı kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirten Akar, "Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı destekliyoruz" ifadesini kullandı.