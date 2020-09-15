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MSB: 11 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... yaptığı son dakika açıklamasında 11 /YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15.09.2020, 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,11:28

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!

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