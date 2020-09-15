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Mültecilere atış yapmak için sabırsızlanıyorum

Mültecilere atış yapmak için sabırsızlanıyorum
Giriş Tarihi: 15.9.2020

YUNANİSTAN'IN mültecilere yönelik ırkçı yaklaşım ve nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Kalloni Nahiyesi Meclis Üyesi ve milli muhafız olarak görev yapan Yunanlı M.Y, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik yaptığı paylaşım kan dondurdu. Sosyal medya hesabından askeri tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak tüyleri ürperten yazı yazan M.Y, "Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. M.Y. "kin ve nefret suçundan" gözaltına alındı.

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