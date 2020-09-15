Sevilla’dan vazgeçin yoksa gerginlik bitmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Akdeniz'de yarattığı gerginlikle ilgili katıldığı canlı yayında konuştu. Türkiye'ye yönelik Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs'tan gelen yaptırım tehditleri olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar olumlu. Ama ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez. Yunanistan'ın KKTC'nin haklarını da alacağı bir mekanizmaya evet demesi gerekiyor. Bunu kabul etmedikleri sürece, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ve onlar için gerginlik sebebi olacak. Kendine güvenen ülkeler ön şartsız masaya oturur" dedi. Konuşmasında Oruç Reis'in Antalya Limanı açıklarına demirlemesi ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı adı ama bu doğru değil" ifadelerini kullandı.



'MACRON DÜRÜST DAVRANMIYOR'

Macron'un dürüst bir siyasetçi olmadığını da kaydeden Çavuşoğlu, "Macron, sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu. Libya'da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye'de önemli aktör olmaktan çıktı. Ama bu Fransa'nın yanlış politikaları sayesinde oldu. Fransa şu an Almanya'ya rağmen AB liderliğine oynuyor. Rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor. Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı" diye konuştu.