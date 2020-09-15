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Haberler Gündem Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni genelge!

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta ve benzeri olarak değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni genelge!

15.09.2020, 17:52 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,17:57

Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta ve benzeri olarak değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak.

SALGINLA MÜCADELE

Faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak.

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

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