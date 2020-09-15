Haberler Gündem Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni genelge!

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta ve benzeri olarak değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak.

15.09.2020, 17:52 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,17:57