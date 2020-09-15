Suriye’de Kızılay ekibine saldırı

SURİYE'DE Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca, dün sabah Çobanbey-El Bab bölgesi arasında plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafeti giymiş kişiler tarafından çapraz ateş açıldı. Savaş halinde bile dokunulmazlığı olan Kızılay'a ait araca yönelik düzenlenen saldırıda Kızılay'ın El Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan Mehmet Arif Kıdıman hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir Kızılay görevlisinin yaralandığı saldırıdan, bir görevli ise yara almadan kurtuldu. Olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemler alınırken, TSK bölgede çalışma başlattı.