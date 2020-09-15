‘Tek başıma gitmeye varım sen var mısın?’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu açılış töreninde AYM'nin "şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez" hükmünü iptal ettiği kararı eleştirdi. Gerekçe yazılma aşamasında olan bu kararın uygulamada ne gibi sorunlara yol açacağını en iyi Anayasa Mahkemesi'nin bildiğini kaydeden Soylu, "Enteresan bir işle karşı karşıyayız. Bu ülkeyi nereye götürmek istiyor AYM? AYM Başkanı size söylüyorum, şehit cenazelerinde bir yaşındaki çocukların gözyaşlarını ben yaşıyorum" ifadesini kullandı. Soylu, "Polis korumalarına ne gerek var ya özgürce bisikletle işe git gel bakalım. Kendi arabamla tek başıma gitmeye ben varım, sen var mısın? Son aldığınız karar, şehirler arası yollar her türlü eylem ve etkinliğe açıktır. İyi açarız, dertlerini Anayasa Mahkemesi Başkanına anlatsınlar" şeklinde konuştu.