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Haberler Gündem Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 'e uzatıldı

, Yavuz sondaj gemisi için yeni bir Navtex yayınladı ve geminin çalışma tarihini 'e kadar uzattı.

Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı

15.09.2020, 19:04

Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantının ardından bir Navtex ilanı daha yapıldı. Kıbrıs açıklarında çalışmalarını yürüten Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

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