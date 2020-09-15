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Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Türkiye, Yavuz sondaj gemisi için yeni bir Navtex yayınladı ve geminin çalışma tarihini 12 Ekim'e kadar uzattı.

15.09.2020, 19:04