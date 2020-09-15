Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantının ardından bir Navtex ilanı daha yapıldı. Kıbrıs açıklarında çalışmalarını yürüten Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.
Türkiye, Yavuz sondaj gemisi için yeni bir Navtex yayınladı ve geminin çalışma tarihini 12 Ekim'e kadar uzattı.
Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantının ardından bir Navtex ilanı daha yapıldı. Kıbrıs açıklarında çalışmalarını yürüten Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.
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