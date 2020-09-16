Başbakan Miçotakis Türkiye’ye çağrı yaptı

AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le Atina'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye mesaj gönderdi. Türkiye'nin adım atması halinde deniz yetki alanlarının belirlenmesi için istikşafi görüşmelere hemen başlamaya hazır olduklarını bildiren Miçotakis, "Türkiye ile en kısa zamanda görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Miçotakis, ayrıca Midilli Adası'ndaki Moria Sığınmacı Kampı'nda yaşanan insani krizin "üzüntü verici" olduğunu belirterek geçen hafta çıkan yangınlar sonrası binlerce sığınmacının evsiz kaldığı kampın yeniden inşasına başlayacaklarını kaydetti. Bölgede Yunanistan ve AB'nin işbirliğinde hizmet edecek yeni bir kamp kurulacağını dile getiren Miçotakis, AB'nin yeni bir sığınmacı politikası belirlemesi gerektiğini vurguladı.