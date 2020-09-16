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Başkan Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen’i kabul etti

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Başkan Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen’i kabul etti

16.09.2020, 13:14 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,13:20

Başkan Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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