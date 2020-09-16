Başkan Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen’i kabul etti

Başkan Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen’i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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